All'inizio sembrava un po' come Juventus-Napoli e Lazio-Torino. Parliamo di Benacquista Assicurazioni Latina Basket-Kienergia Rieti, in programma questo pomeriggio (ore 18) al PalaBianchini e che alla fine è stata rinviata.

Nel pomeriggio di ieri, infatti, la società reatina ha diffuso un comunicato: «Kienergia Rieti comunica la positività al tampone antigienico di un componente del gruppo team, positività che dovrà essere confermata da tampone molecolare già effettuato - si legge nella nota apparsa sul sito ufficiale della società - Le autorità sanitarie locali hanno disposto l'isolamento preventivo di tutti i componenti atleti e staff della prima squadra che ora dovranno seguire l'iter previsto dai protocolli sanitari nazionali. La società ha già posto a conoscenza della situazione sia il club della Benacquista Latina che gli uffici federali e LNP».

Ieri sera, intorno alle 19, il Direttore Sportivo del club nerazzurro, Sergio Tricarico, si è messo in contatto con il suo collega di Rieti, ribadendo la volontà, comunque, a rimandare a data da destinarsi questa partita, e la Lega, in tal senso, ha finito per pronunciarsi a tarda sera, rinviando di fatto l'incontro.

Una cosa, però, appare certa: quella del rinvio della gara a data da destinarsi del match con il Rieti, è per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket, assente dai parquet di gioco dal 10 febbraio scorso e dalla sfida contro l'Eurobasket, un ulteriore prlungamento che, di certo, non giova alla formazione del capoluogo, relegata al terz'ultimo posto in classifica, unitamente a San Severo, nel girone "Rosso" del campionato di A2.