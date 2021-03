La marcia di avvicinamento alla terza prova di Coppa del Mondo di canottaggio, in programma sul lago di Paola a Sabaudia dal 4 al 6 giugno, è fatta, anche e soprattutto, di appuntamenti istituzionali importanti con chi è da sempre parte integrante di questo progetto e rappresenta il comune denominatore tra passato, presente e futuro del canottaggio nazionale ed internazionale nella Città delle Dune. Questo il significato dell'incontro con il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, l'Ammiraglio di Squadra Giuseppe Cavo Dragone, avvenuto lo scorso 11 marzo a Roma. L'Ammiraglio ha ricevuto il Sindaco di Sabaudia, Giada Gervasi ed il Direttore Generale del Comitato Organizzatore della Coppa del Mondo, Luigi Manzo, presso il Ministero Difesa Marina per un confronto cordiale e propositivo, che ha rinsaldato le antiche basi a sostegno di ulteriori sinergie in relazione a quanto accadrà nei prossimi anni a Sabaudia.

In questo colloquio, infatti, si è parlato sia degli eventi che catalizzeranno l'attenzione di sportivi e non dal 2021 al 2024 che di collaborazioni a 360 gradi tra Comune e Marina Militare in ambito sportivo, formativo e sociale.

"Ringrazio l'Ammiraglio Cavo Dragone per la splendida accoglienza e in particolar modo per le sinergie consolidate – commenta il Sindaco Gervasi – La Marina Militare è stata sin dal primo momento un partner fondamentale per la Coppa del Mondo di canottaggio e per gli altri eventi remieri nazionali ed internazionali che vedranno Sabaudia protagonista; un interlocutore attento e disponibile che ha permesso di gettare le basi per una programmazione duratura, in grado di valorizzare il territorio e lo sport".