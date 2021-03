La Benacquista Assicurazioni Latina Basket mette paura alla capolista Unieuro Forlì e soltanto un ultimo quarto di gioco davvero super dei romagnoli, permette alla prima della classe di avere ragione della formazione nerazzurra, capace però dio giocare una grande gara in terra romagnola, con quattro giocatori in doppia cifra e con una difesa che ha saputo reggere l'urto con la grande favorita di questo raggruppamento: 68-62 il finale. IL TABELLINO Forlì-Latina68-62 (18-16; 13-14; 16-22; 21-10) Unieuro Forlì: Rush 16, Giachetti 7, Campori, Natali 8, Bolpin 8, Landi8, Dilas 2, Zambianchi ne, Ndour ne, Rodriguez 4, Bruttini ne, Roderick 15. Coach Dell'Agnello. Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Benetti ne, Lewis 13, Hajrovic, Piccone ne, Passera, Mouaha 6, Baldasso 3, Trotter 12, Raucci 14, Fall 14. Coach Gramenzi. Arbitri: Cappello di Porto Empedocle (AG), Maschietto Chiara di Treviso, Mottola di Taranto

