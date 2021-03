Una Top Volley bella e spietata non lascia scampo alla Tonno Callipo Vibo Valentia, schiantata in tre set. Di sicuro la più bella prova della stagione per i pontini, capaci di domare la sorpresa dell'ultima Superlega. La corsa al quinto posto dei ragazzi di Kovac inizia nel migliore dei modi.

IL TABELLINO

Cisterna-Vibo Valentia 3-0 (25-12; 25-18; 25-18)

Top Volley Cisterna: Cavuto 3, Cavaccini (L), Sottile, Tillie 11, Seganov 1, Rossato ne, Sabbi 13, Rossi ne, Onwuelo 3, Rondoni (L) ne, Randazzo 8, Krick 7, Szwarc 7. All: Kovac.

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: Chinenyeze 7, Chakravorti 1, Sardanelli ((L), Gargiulo, Drame Neto 4, Dirlic 2, Saitta, Rossard ne, Corrado 4, Rizzo (L), Cester 1, Defalco 9, Almeida Cardoso, Mariano ne. All.: Baldovin.

Arbitri: Ilaria Vagni e Luca Saltalippi

Note: Top Volley Cisterna: ace 9, err.batt.15, ric.prf 32%, att. 62%, muri 9. Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: ace 3, err.batt. 13, ric.prf 26%, att. 36%, muri 4.