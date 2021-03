Non c'è pace per il campionato di A2 maschile di basket e, in particolare, per il girone "Rosso" che necessita di alcuni recuperi prima di volgere la propria attenzione alla seconda fase, quella che di fatto deciderà la griglia dei play off e dei play out.

Non c'è pace soprattutto per la sfida tra la Benacquista Assicurazioni Latina Basket e la Kienergia Rieti, già rinviata per problemi di positività di alcuni giocatori reatini e che si sarebbe dovuta disputare quest'oggi, mercoledì 31 marzo alle ore 18 al PalaBianchini e che, invece, ha subito un ulteriore rinvio a data da destinarsi sempre per problemi legati alla pandemia.