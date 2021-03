Un piazzamento che per lo specialista pontino (che sulla stessa distanza vinse a dicembre il titolo tricolore invernale) era stato quasi "annunciato" dalla batteria di qualificazione del mattino, nella quale aveva ottenuto il terzo tempo (3'50"91), e che il 25enne atleta nostrano ha confermato nella finale pomeridiana.

Inizia con una medaglia di bronzo la partecipazione pontina ai campionati italiani assoluti primaverili di nuoto. La vasca dello Stadio del nuoto di Riccione saluta infatti il terzo posto del latinense Matteo Ciampi, in forza all'Esercito, salito sul podio dei 400 stile libero maschili.

