La Benacquista Assicurazioni Latina Basket comunica ufficialmente che a seguito della nota ricevuta dalla Federazione Italiana Pallacanestro la gara, valevole per il recupero della 6^ giornata del girone di ritorno, tra la Benacquista Assicurazioni Latina Basket e la Giorgio Tesi Group Pistoia, inizialmente in programma per sabato 3 aprile alle ore 18:00 al PalaBianchini, è stata posticipata a domenica 18 aprile sempre alle ore 18.

Contestualmente la Federazione Italiana Pallacanestro ha disposto il recupero della 9^ giornata del girone di ritorno, inizialmente prevista lo scorso mercoledì 31 marzo alle ore 18:00 al PalaBianchini, tra la Benacquista Assicurazioni Latina Basket e la Kienergia Rieti a sabato 3 aprile sempre alle ore 18:00.