Il Coronavirus ferma ancora una volta lo sport. Il Prefetto di Latina ha comunicato ieri agli organizzatori che la seconda edizione della Maratona Maga Circe (per il secondo anno consecutivo) non si potrà svolgere a causa dell'emergenza covid, il tutto a sole 72 ore dallo start di una manifestazione dall'enorme impatto organizzativo che si sarebbe dovuta svolgere con partenza da San Felice Circeo e arrivo in piazza a Sabaudia. Decisione irrevocabile, nonostante tutta la macchina si fosse già ampiamente mossa nel corso di quest'anno, come accade per eventi di tale calibro. Una decisione presa visto il nuovo vigore con cui la terza ondata del virus ha travolto anche la nostra provincia e che però lascia con l'amaro in bocca lo staff della asd "In Corsa Libera" del presidente Davide Fioriello.

"Un rinvio non dipeso dalla nostra volontà - spiegano gli organizzatori - Non abbiamo ricevuto prima d'ora alcuna comunicazione circa situazioni di criticità legate al Covid che rendessero impraticabile l'evento, ma solo ieri telefonate informali da parte dei rappresentanti dei Comuni. La nostra società non è infatti mai stata invitata a prendere parte ad alcun tavolo di confronto"