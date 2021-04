confitta che brucia per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket che ieri sera, nonostante l'assenza di Aka Fall, sottoposto nella mattinata di ieri a una prima visita al pronto soccorso di Casale Monferrato, dalla quale è emersa una presunta frattura alla mano destra, ha tenuto testa sino alla fine ai padroni di casa, perdendo di un punto una sfida che avrebbe potuto tranquillamente vincere. Senza rotazioni importanti, la formazione di Gramenzi ha fatto quel che ha potuto, finendo con il cedere 70-69 nella prima partita della fase cosidetta ad orologio del girone "Blu". IL TABELLINO Novipiù-Latina 70-69 (20-19; 18-18; 12-18; 20-14) Novipiù JB Monferrato: Thompson 12, Casini 4, Valentini F. 17, Valentini L. 2, Sirchia ne, Tomasini 2, Martinoni 4, Donzelli 5, Lomele ne, Camara ne, Redivo 24, Giombini ne. Coach: Valentini. Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Benetti 8, Lewis 14, Trotter 7, Hajrovic ne, Piccone 2, Passera 5, Mouaha 9, Baldasso 10, Raucci 14. Coach: Gramenzi. Arbitri: Caforio, De Biase, Bonotto.

