Due punti di vitale importanza in chiave salvezza quelli conquistati ieri sera dalla Benacquista Assicurazioni Latina Basket, che dopo un avvio un tantino balbettante ha saputo, già alla fine del secondo quarto ma, soprattutto, dopo l'intervallo, giocare la sua migliore pallacanestro e dominare in lungo e in largo l'Agribertocchi Orzinuovi: 92-86 il punteggio finale in favore della squadra di coach Gramenzi. Una vittoria voluta e cercata dal quintetto del capoluogo, che ha saputo trovare le energie giuste per rimontare gli avversari e nella parte finale di partita trovare l'allungo decisivo per vincere.



IL TABELLINO

Latina-Orzinuovi 92-86 (21-27; 15-18; 27-21; 29-20)

Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Benetti 20, Lewis 9, Trotter 16, Hajrovic 2, Donati ne, Piccone, Passera 9, Mouaha 14, Baldasso 7, Raucci 15, Bagni ne. Coach: Gramenzi.

Agribertocchi Orzinuovi: Rupil 9, Miles, Mastellari 11, Guerra ne, Galmerini 6, Negri, Tilliander ne, Zilli 4, Spanghero 15, Fokou, Hollis 25. Coach Corbani.

Arbitri: Tirozzi di Bologna, Valleriani di Ferentino (FR), Tallon di Bologna.