Un sabato pomeriggio da dimenticare per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket che ieri sera, al cospetto della Novipiù Casale Monferrato, è durata soltanto due tempi di gioco, prima di franare rovinosamente di fronte al quintetto piemontese.

Dall'intervallo in poi, infatti, la squadra nerazzurra di coach Gramenzi non è praticamente più esistita e per il quintetto di Valentini è stato un gioco da ragazzi portare a casa la partita e due punti importanti in chiave salvezza.

A fare la differenza, ieri sera, il rientro dagli spogliatoi dopo l'intervallo, con Casale padrone assoluto del parquet del PalaBianchini, pronto a mettere tra se e gli avversari un divario che Latina non è stata più in grado di colmare: 66-87 il finale.

IL TABELLINO

Latina-Casale 66-87 (20-16; 17-23; 12-26; 17-22)

Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Benetti 9, Lewis 17, Trotter 2, Hajrovic, Donati ne, Piccone 3, Passera 1, Mouaha 4, Baldasso 13, Raucci 17, Bagni ne. Coach Gramenzi. Vice Di Manno. Vice Di Francesco.

Novipiù Casale Monferrato: Thompson 13, Redivo 14, Camara 7, Lomele ne, Donzelli 2, Martinoni 10, Tomasini 7, Sirchia, Valentini L. 15, Valentini F. 6, Casini 7, Giombini 6. Coach Valentini. Vice Fabrizi.

Arbitri: Foti di Alfio di Vittuone (MI), Puccini di Genova, Miniati di Firenze