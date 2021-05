La sua rielezione non era in dubbio, ma l'urna del Tennis Club Milano "Alberto Bonacossa" ha decretato di fatto il suo terzo mandato. Parliamo di Giovanni Malagò, cittadino onorario di Sabaudia e da sempre vicino alla "Città delle Dune", rieletto per la terza volta presidente del Coni. Ha ottenuto 55 voti contro i 13 di Renato Di Rocco e uno solo di Antonella Belluti. Tra i suoi primi appuntamenti come presidente rieletto, la terza prova di Coppa del Mondo in programma a Sabaudia dal 4 al 6 giugno. "Sarò presente in veste sportiva - ha tenuto a precisare alla vigilia di queste elezioni - Sabaudia rappresenta per me passato, ma soprattutto presente e futuro"