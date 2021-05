Un caso di positività nel gruppo squadra nell'Orlandina Basket Capo d'Orlando, ha messo la Asl di Messina nelle condizioni di bloccare la trasferta della squadra siciliana pronta a partire per Latina dove questa sera, ore 18, avrebbe dovuto affrontare la Benacquista Assicurazioni Latina Basket. Una situazione simile a quella di Juventus-Napoli e Lazio-Torino, tanto per citare due esempi di questa stagione nel calcio, ma in questo caso non si tratta di un presunto focolaio, bensì di una singola positiva riscontrata dai tamponi rapidi effettuati dalla squadra siciliana nella giornata di venerdì. Visti i tempi strettissimi di questa "Fase ad Orologio" nel girone "Blu" del campionato di A2 maschile di basket, la Lega entro la giornata di mercoledì prossimo dovrà pronunciarsi su questa partita e quando farla recuperare, in considerazione del fatto che già San Severo, in lotta con Latina per evitare i play out ne deve recuperare due e che la sfida tra i nerazzurri e gli isolani è decisiva per il quintetto di Gramenzi, che in caso di vittoria eviterebbe la "lotteria" dei play out. Ieri sera, comunque, la Lega ha rinviato il match a data da destinarsi.