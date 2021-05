"Dopo cinque anni di amministrazione Comunale targata LBC è evidente a tutti che lo sport ,cavallo di battaglia nella scorsa campagna elettorale dell'attuale Sindaco Coletta , è stato degradato ad attività puramente amatoriale da svolgere tra mille difficoltà. Nonostante il periodo di crisi e il disinteresse dell'Ente, che con i suoi mille regolamenti sembra quasi disincentivare le iniziative dei privati , i cittadini di Latina hanno dimostrato coraggio credendo in un settore fondamentale per la coesione sociale di una comunità". Lo afferma l'esponente di Fratelli d'Italia Andrea Chiarato il quale fa notare l'occasione persa dalla città.

"L'esempio lampante di questa voglia di sport è l'esplosione che sta avendo nel nostro Comune il Padel ; il gioco nato negli anni '70 in Messico e diffuso soprattutto in Spagna e America Latina sta avendo un grandissimo sviluppo anche nel nostro paese. Latina segue il trend nazionale che vede i tesserati padel in questi primi mesi del 2021 superare quota 55.000 (dati FIT), erano 5.915 nell'aprile 2019, con ampi margini di crescita per il prossimo quinquennio. I numerosi circoli nati nel Capoluogo Pontino investendo in strutture moderne hanno avuto il merito di mettere a disposizione della cittadinanza decine di campi da gioco sia indoor che outdoor, un investimento in strutture sportive senza precedenti che l'amministrazione comunale, da anni deficitaria sull'impiantistica , dovrebbe considerare come nuove risorse da tutelare e promuovere. A marzo è stato organizzato da uno dei circoli del nostro Comune un Open che ha visto sfidarsi i più forti giocatori italiani ma incredibilmente il primo grande evento di Padel mai tenuto in provincia è stato completamente snobbato dal Comune di Latina , una competizione del genere avrebbe meritato perlomeno il patrocinio.

E' necessario che la politica si adoperi per riportare i grandi eventi sportivi degni della seconda città del Lazio , anche valorizzando iniziative private con un risalto mediatico importante . Sulla scia di quello che sta facendo Cagliari , che con il supporto della Regione è riuscita ad ospitare l'unica tappa italiana del World Padel Tour , mi impegnerò ad esortare la Federazione italia Tennis e i vari enti territoriali affinché si possa organizzare a Latina un Challenger di livello internazionale come i FIP STAR".