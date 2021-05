La Benacquista Assicurazioni Latina Basket è salva. La Federazione Italiana Pallacanestro nella giornata di lunedì 17 maggio ha, infatti, diramato i calendari di play off e play out della serie A2, cancellando di fatto i recuperi di campionato che attendevano San Severo e Latina, due per i primi, la sfida con l'Orlandina già salva per i secondi. Una decisione che era nell'aria ma che, di fatto, fa tirare un sospiro di sollievo alla squadra pontina di coach Gramenzi, che dopo le ultime sconfitte era tornata a soffrire nel girone "Blu" della Fase ad Orologio, rischiando di fatto i play out ai quali, invece, dovranno aggrapparsi San Severo, appunto e Rieti, per salvare la stagione e la categoria