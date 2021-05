La ripresa delle attività sportive, seppure ancora in forma limitata, ha visto a Priverno la nascita di una nuova realtà. Il giovane imprenditore Pier Luca D'annibale, insieme ad alcuni amici ha dato vita alla Polisportiva Accademy Giovane Priverno, sodalizio che sarà impegnato nel calcio, atletica, nuoto e ciclismo.

Non potrebbe essere altrimenti vita la storia di D'Annibale; Pierluca è infatti figlio di Giggiotto, indimenticato protagonista del ciclismo privernate così come del calcio e del nuoto. L'Accademy vuole fare settore giovanile, dai 3 ai 15 anni, maschietti e femminucce, di Priverno e di tutto il Comprensorio Lepino – Ausono. Lo scopo ed il fine di questa iniziativa è di far tornare, dopo un anno di sosta, i giovani a praticare le discipline sportive esaltando quei valori che contribuiscono alla formazione ed alla crescita delle nuove Generazioni, insegnando loro l'applicazione, il sacrificio, l'umiltà e il benessere psico – fisico. La prima tappa sarà quella del Campus Estivo con la scuola calcio dal 9 giugno e fino a tutto il mese di agosto presso l'agriturismo Regina Camilla a Ceriara. Istruttori qualificati della FGCI guideranno i giovani iscritti a cui verrà donato un Kit completo che comprende sacca, maglietta T-shirt,cappellino e pantaloncini per la frequenza del Campus.

È già attiva la pagina Facebook Accademy Giovane Priverno mentre per le informazioni ed iscrizioni ci si può rivolgere direttamente a Pier Luca D'Annibale al 331 - 6181217.