Dieci giorni, praticamente nulla. L'attesa è tanta, a maggior ragione dopo quello che è accaduto a Lucerna con gli equipaggi azzurri a dominare la scena.

E' tanta l'attesa, perché Sabaudia non vede l'ora di abbracciare il gotha del canottaggio internazionale, di respirare finalmente quell'aria soffocata sul nascere dalla pandemia lo scorso anno.

Questo ed altro ancora per dire che prosegue la marcia di avvicinamento alla terza prova di Coppa del Mondo di canottaggio in programma sul lago di Paola a Sabaudia dal 4 al 6 giugno. Una marcia di avvicinamento scandita dagli appuntamenti messi in cartellone da "Sabaudia Rowing", il Comitato di questa manifestazione remiera internazionale presieduto da Alessio Sartori, non proprio uno qualsiasi.

Il prossimo è in programma quest'oggi e arriverà a soli 11 giorni dalla Coppa del Mondo. Lo sport e i grandi eventi sportivi contribuiscono a generare impatto positivo, portano beneficio non solo allo sviluppo economico, ma anche al sistema.

Se ne parlerà nel talk di oggi, a partire dalle 15.30, con i rappresentanti dei partner sponsor di questa terza prova di Coppa del Mondo di canottaggio. L'evento sarà live sulla pagina Facebook @sabaudiarowing. Saranno presenti: Roberto Tavani per la Regione Lazio, Gianluca Bonetti del Comune di Sabaudia, l'Ing. Giuseppe Santino responsabile area Lazio-Sicilia e-distribuzione, Paola De Orsi, Coordinamento e Supporto Corporate Affairs e Sponsorizzazioni di Poste Italiane, Massimo Pinna, Amministratore Kleantech, società che si occuperà degli interventi di sanificazione e pulizia previsti dai protocolli Covid.

Un appuntamento importante, un pezzo di strada da percorrere insieme sino al 4 giugno, giorno in cui la terza prova di Coppa del Mondo di canottaggio, avrà finalmente, parafrasando una nota canzone del passato, un corpo ed un'anima.

Il territorio pontino, Sabaudia con il suo lago, nonostante l'emergenza Covid sia ancora presente, sono pronti a beneficiare sino in fondo di questo grande evento, a farne tesoro in vista di un quadriennio di grandi appuntamenti internazionali.

L'impatto sul territorio dovrà necessariamente essere positivo e lo sarà in considerazione degli sforzi profusi dal Comitato "Sabaudia Rowing" e da chi ha voluto metterci molto più che la faccia. Oggi lo scopriremo, ne sapremo qualcosa di più, a partire dalle 15.30.