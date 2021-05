Sei giorni al via. Provando a voltarsi indietro: pochissimi. La Coppa del Mondo di canottaggio, con la terza prova che arriverà a 49 giorni dai Giochi Olimpici di Tokio, bussa alle porte di Sabaudia, la "Città delle Dune", ma nel weekend del 4-6 giugno, anche e soprattutto quella del remo. Una Coppa del Mondo fatta di numeri, perché oltre alla Nazionale azzurra di Franco Cattaneo, presente al gran completo già dalla giornata di mercoledì con 31 atleti (26 senior e 5 pesi leggeri), sono attese a Sabaudia e sul bacino del lago di Paola, 24 nazioni per un totale di 300 atleti. Numeri che ci riportano indietro di 43 anni, a quel trofeo "Bertocco" che fu l'ultima manifestazione internazionale sul lago di Paola, all'interno del Parco Nazionale del Circeo.

La kermesse sarà trasmessa in diretta mondiale grazie alla stretta collaborazione tra il Comitato Organizzatore e World Rowing. Ricchissimo il programma delle regate, l'inizio è ora confermato per venerdì 4 giugno alle 9.30. Un programma senza sosta fino alle 12.20 con tutte le prove di qualificazione. Il pomeriggio della prima giornata dedicato ai ripescaggi.

Sabato 5 giugno, dalle 9.30 alle 11.40, le semifinali. Il primo acuto con l'assegnazione delle medaglie tra le 11.50 e le 12.50. Un'ora di finali per le specialità non olimpiche delle categoria pesi leggeri. Domenica 6 giugno il gran finale, riscaldato dalle finali B. Dalle 10.30 e fino alle 13.30 tutte le finali assolute per le medaglie riservate alle specialità olimpiche.