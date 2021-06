Nella quiete dell'Hotel "Le Palme", lì dove il Direttore Tecnico, Franco Cattaneo, prepara tutti i suoi raduni, l'Italia del remo sta costruendo l'assalto a questa terza prova di Coppa del Mondo. Siamo alla vigilia di quello che è un evento atteso 43 anni, dal 1978, anno dell'ultima edizione del Trofeo "Bertocco", ma Sabaudia è pronta, eccome se è pronta. Con il suo mare incantevole, con la cornice delle dune che di storie ne custodiscono a iosa e con quel lago di Paola, che tanto ha fatto innamorare World Rowing, al punto che la scelta, ad un anno di distanza, di restituire a Sabaudia quel che meritava, è stata quantomai azzeccata: parola dei vertici della Federazione Internazionale.

La pattuglia azzurra sarà nutrita con 24 equipaggi (9 senior uomini, 6 senior donne, 6 pesi leggeri uomini, 3 pesi leggeri donne) al via. Il tutto in previsione di una seconda parte di stagione a dir poco scoppiettante con Olimpiadi di Tokyo (slittate di un anno), Mondiali Under 23 di Racice (Repubblica Ceca) e Assoluti di Shanghai (Cina) praticamente uno dietro l'altro.