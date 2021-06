L'ufficialità è arrivata ieri direttamente dalla Federazione Italiana Pallavolo. Sarà il palazzetto dello sport di Cisterna ad ospitare gli ultimi due test della Nazionale di Gianlorenzo Blengini prima della partenza per i Giochi Olimpici di Tokio.

Gli azzurri saranno impegnati in due amichevoli, entrambe con la Nazionale argentina, nel palasport di via delle Province sabato 10 luglio alle 20.30 e domenica 11 luglio alle ore 18.

Un evento storico per la provincia pontina, perché è la prima volta che la Nazionale di volley fa tappa dalle nostre parti, a maggior ragione quando all'inizio delle Olimpiadi mancano soltanto 31 giorni.

La Nazionale sudamericana sarà a Cisterna un'intera settimana e questo sarà motivo di grande curiosità per tutti gli appassionati di volley che, vista la presenza sul territorio della Top da quasi mezzo secolo (venne fondata nel 1972, ndr), sono molto legati a questo sport. Le due amichevoli rappresentano quanto di meglio si potesse avere e vedere prima delle Olimpiadi e in previsione della prossima Superlega.