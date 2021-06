Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Sofferta quanto si vuole, ma meritata. Alla fine sono venuti fuori i valori tecnici e l'Anzio Waterpolis, nella propria manica, di assi ne ha tanti. Due in particolare, Giorgetti e Lapenna, che nei momenti cruciali del match contro la De Akker Bologna, hanno fatto sentire alla giovane squadra felsinea il peso della loro bacheca. Come a dire: "abbiamo vinto tanto, ma non siamo ancora sazi di successi".

IL TABELLINO

Anzio-Bologna 9-5 (1-1; 4-2; 2-1; 2-1)

Anzio Waterpolis: M. Castaldi, G. Siani, C. Gandini 2, L. Di Rocco, A. Giorgetti 3, E. Costantini, T. Tabbiani 1, F. Lucci, F. Lapenna 2, A. Agostini, A. Grossi, D. Presciutti 1, G. Vassallo. All. Tofani

De Akker Bologna: F. Ghiara, I. Pliskevich 1, A.martelli, A. Baldinelli 1, T. Ramacciotti, M.trocciola, S. Guerrato, R. Spadafora, L. Bagnari, L. Pozzi, E. Cocchi 2, C. Cecconi, G. Boggiano 1. All. Perez

Arbitri: Carmignani e Castagnola

Note: Nessun giocatore uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Pallanuoto Anzio 3/9; De Akker Team 3/11 + un rigore.