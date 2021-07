Anzio Waterpolis nella storia. Alle 17 e 02 di un sabato indimenticabile, la formazione di Roberto Tofani, pareggiando 7-7 gara 2 di finale contro la De Akker Bologna, conquista la promozione in serie A1 da imbattuta. Il tutto al termine di una gara molto bella, nella quale la squadra neroniana ha saputo tenere botta nei momenti difficili, trovando modo e tempo per rimontare, in due occasioni, il doppio svantaggio. Una piscina nuova di zecca, la squadra in serie A1: oggi ad Anzio sarà festa grande per il traguardo raggiunto, frutto di una programmazione che ha portato il presidente Damiani a fare in riva al Tirreno, quello che gli hanno impedito nella "sua" Latina.

IL TABELLINO

Bologna-Anzio 7-7 (0-2; 4-2; 2-2; 1-1)

De Akker Bologna: F. Ghiara, I. Pliskevich, A.martelli, A. Baldinelli 2, T. Ramacciotti, M.trocciola 2, S. Guerrato, R. Spadafora, L. Bagnari, L. Pozzi, E. Cocchi 3, C. Cecconi, G. Boggiano. All. Perez

Anzio Waterpolis: M. Castaldi, G. Siani 1, C. Gandini, L. Di Rocco 2, A. Giorgetti 2, E. Costantini, T. Tabbiani, F. Lucci, F. Lapenna, A. Agostini 2, A. Grossi, D. Presciutti, G. Vassallo. All. Tofani

Arbitri: Lo Dico e Centineo

Note: Nessun giocatore uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: De Akker 1/8 + due rigori e Anzio 4/11.