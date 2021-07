La Top Volley Cisterna sarà tra le tredici eccellenze italiane che prenderanno parte al prossimo campionato di Superlega, il massimo torneo nazionale di pallavolo. Per il team pontino, ormai dal 2019 si è trasferito da Latina a Cisterna per via dell'inagibilità del palazzetto del capoluogo, si tratta dell'ennesima volta in A1, dove milita, anche se con diversi assetti societari, dal 2001- 2002, salvo una parentesi di una stagione nel 2008-2009 quando la Top Volley era retrocessa in A2. Queste le squadre che oggi hanno formalizzato l'iscrizione con la presentazione della documentazione che ora verrà esaminata dalla Commissione Ammissione Campionati della Lega Pallavolo Serie A inizia ora l'esame dei moduli consegnati dai Club aventi diritto.

Volley Lube Civitanova (MC)

Top Volley Cisterna (LT)

Powervolley Milano 2.0

Modena Volley Punto Zero

Vero Volley Monza

Pallavolo Padova

Sir Safety Umbria Volley Perugia

You Energy Volley Piacenza

Porto Robur Costa 2030 Ravenna

Prisma Taranto Volley

Trentino Volley

Verona Volley

Callipo Sport Vibo Valentia