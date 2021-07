Il Gruppo Sportivo Fiamme Oro è il gruppo sportivo della Polizia di Stato, fondato nel 1954 e abbraccia 43 discipline sportive. Le Fiamme Oro hanno 9 centri sportivi nazionali in tutta Italia: due a Roma ed uno a Milano, Moena, Padova, Ladispoli, Nettuno, Napoli e Sabaudia.

Quest'ultima, ospita il Centro Nazionale sezione canoa/canottaggio, allenata dal nostro quadro sindacale Walter MOLEA, e diretta magistralmente dall'amico Stefano SCHIVO, responsabile del Centro, il quale in pochi anni grazie alle sue indubbie

capacità professionali, attenzioni e grande sensibilità nei confronti degli atleti e della struttura da lui diretta, è riuscito a fare squadra portando a casa numerosissime vittorie. Il SIULP, il primo sindacato della Polizia di Stato in Provincia, coglie l'occasione per augurare "buona fortuna" a tutti gli atleti Italiani, tutti iscritti al S.I.U.L.P. che, il prossimo 12 luglio voleranno alla volta di Tokyo per gareggiare alla trentaduesima edizione dei Giochi Olimpici, che avranno inizio il 23 luglio e si concluderanno il

prossimo 08 agosto