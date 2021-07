Presenti in sala, l'Assessore Regionale del Lazio Enrica Onorati, l'Advisor delle Politiche dello Sport del Presidente della Regione Lazio, Roberto Tavani, il Delegato allo Sport del Comune di Priverno Emilio Rossi, il Delegato Provinciale Coni, Alessia Gasbarroni e il Comandante del III Nucleo Atleti Fiamme Gialle di Sabaudia, Cap. Danilo Cassoni.

Il padrone di casa, il Sindaco di Priverno Annamaria Bilancia, ha consegnato il premio al campione delle Fiamme Gialle ringraziandolo per l'esempio positivo che con la sua determinazione ha regalato a tutta la comunità.

Romano è stato omaggiato con il premio "Camilla Città di Priverno - edizione speciale", per i numerosi successi ottenuti nel mondo dello sport, dal canottaggio alla vela.

Location d'eccezione per la serata il Teatro Comunale, inaugurato dall'Amministrazione Comunale proprio nella stessa mattinata di giovedì.

