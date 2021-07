Cerimonia d'inaugurazione che ha aperto ufficialmente a Tokio la XXXII edizione dei Giochi Olimpici in tono minore ma con un pizzico della nostra terra pontina con la presenza, rigorosamente in bianco, del nuotatore di Latina, Matteo Ciampi, pronto a sfilare con il restop del plotone di atleti italiani, o gran parte di esse, presenti a questa edizione dei Giochi.

Emozione unica per il nuotatore in forza all'Esercito che ha immortalato a più riprese questo grande momento. Il suo esordio in questa Olimpiade nipponica è previsto per martedì 27 luglio quando alle ore 13 di Tokio, le 6 del mattino in Italia, scenderà in acqua con la 4X200 stile libero.