Piccole, minute, ma d'acciaio. Più forti di ogni cosa, più forti di tutte. Sabaudia remiera, ieri mattina, si è risvegliata con una medaglia d'oro al collo. E che medaglia, verrebbe da dire. La prima al femminile di una storia che soltanto le atlete dei Gruppi sportivi militari di stanza nella "Città delle Dune" potevano riscrivere.

Lo hanno fatto con una gara superlativa, fantastica, di quelle che ti tolgono il fiato. Parliamo di Valentina Rodini del III Nucleo Atleti Fiamme Gialle e del capovoga di un doppio Pesi Leggeri da favola, Federica Cesarini delle Fiamme Oro.Dalle donne agli uomini per un'altra medaglia, tanto per non farci mancare nulla nell'alba italiana del 29 luglio. Stefano Oppo del Gruppo sportivo Carabinieri di Sabaudia e Pietro Willy Ruta delle Fiamme Oro, coppia inossidabile di un doppio Pesi Leggeri al maschile, anche questo, da favola, il loro bronzo se lo sono messo meritatamente al collo.