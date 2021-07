C'è anche un'atleta pontina, tra le 12 convocate dal coach Ricciardi per i Mondiali di Basket Fiba Under 19 Women's World Cup 2021, in programma a Debrecen (Ungheria) dal 7 al 15 agosto.

Si tratta di Giorgia Bovenzi, giocatrice della Virtus Bk Aprilia, società che per prima diffonde la notizia: "Una realtà sportiva come la nostra, piccola ma con tanta voglia di crescere ed imparare dalle più grandi, è orgogliosa di poter presentare ai mondiali under 19 femminile una nostra delegata, campionessa in carica dell'Europeo U16. Consapevoli del talento innato di Giorgia, il Presidente della Virtus Bk Aprilia esprime con grande orgoglio e con fermezza i suoi più sinceri complimenti all'atleta ed a tutto lo staff virtussimo, in grado di far emergere le qualità della giocatrice. La stessa che in questi anni ha dimostrato in più occasioni di meritare questa convocazione e continuare a far sognare tutti noi".