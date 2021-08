Quella all'alba di una domenica mattina da incorniciare per la vela olimpica italiana, perché abbiamo assistito ad uina clamorosa prova di forza di Ruggero Tita e Caterina Banti nella classe Nacra 17, i catamarani volanti a Enoshima, Dopo le 12 regate di qualificazione gli azzurri sono già certi di una medaglia, minimo l'argento. Teoricamente solo i britannici possono ancora insidiarli per la medaglia d'oro che ufficialmente verrà assegnata martedì 3 agosto.

Da Sabaudia a Gaeta, dal III Nucleo Atleti sezione canoa e canottaggio con le medaglie di Matteo Lodo e Giuseppe Vicino nel quattro senza e quella d'oro di Valentina Rodini nel doppio Pesi Leggeri, al IV Nucleo atleti di stanza nel Golfo, con l'argento già messo in tasca dal fuoriclasse giallovere, Ruggero Tita.

