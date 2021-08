L'atleta delle Fiamme Gialle si è qualificato per le semifinali giungendo secondo nel proprio quarto di finale, dopo aver chiuso terzo la batteria iniziale. Una grande progressione nel finale ha consentito al gialloverde di mettere subito la propria firma su questa Olimpiade

