Il K2 Azzurro targato Fiamme Gialle di Samuele Burgo e Luca Beccaro, conquista la semifinale in programma domani notte alle ore 3.26 (10.26 Tokyo). Grazie al terzo posto nella semifinale di questa notte, Samuele e Luca passano il turno e saranno in gara per giocarsi l'accesso nella Finale A contro Nuova Zelanda, Cina, Australia, Repubblica Ceca e Australia 2. La semifinale di domani sarà una gara da dentro o fuori, non adatta ai deboli di cuore, che vedrà solamente quattro equipaggi passare il turno, conquistando la possibilità di gareggiare per le medaglie olimpiche nella Finale in programma domani notte alle ore 5.55 (12.55 Tokyo). Sulla distanza dei 1000 metri, gli Azzurri sono partiti bene mantenendo il contatto con i battistrada. Il finale di gara è stato caratterizzato da una progressione della velocità dell'imbarcazione italiana che è andata a stabilirsi saldamente in terza posizione, controllando le ambizioni dell'equipaggio del Comitato Olimpico Russo che chiude in quarto, fuori dalla semifinale. Sul traguardo accedono alla semifinale Bielorussia 3:10.126, Nuova Zelanda 3:10.220, Italia 3:12.667, Russia 3:14.045 e Francia 3:18.284.