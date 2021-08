Ieri grande successo della cerimonia di premiazione, organizzata dall'Amministrazione Comunale di Terracina, della coppia dei due canottieri pontini Matteo Lodo e Simone Venier, protagonisti alle Olimpiadi di Tokyo rispettivamente con una medaglia di bronzo e un quinto posto sfortunato ma prestigioso. Alla presenza del Presidente regionale del Lazio di Federcanottaggio Giuseppe Antonucci, della Delegata provinciale del CONI Alessia Gasbarroni, del Parlamentare Europeo on. Nicola Procaccini e di esponenti dell'Amministrazione Comunale, il sindaco Roberta Tintari ha premiato i due atleti.

"Una serata bellissima per la quale voglio ringraziare le Rive di Traiano e l'ASD Amici dello Sport per la straordinaria ospitalità. Negli occhi e nelle espressioni di Lodo e Venier ho letto l'emozione e la felicità per il riconoscimento che, come Città di Terracina, gli abbiamo voluto conferire. Mi hanno confessato che gareggiare senza pubblico, ha un po' sterilizzato la grande emozione di una olimpiade, ma questo evento gli ha dato la percezione della vicinanza della nostra terra. Sono contenta - prosegue Tintari - di avere conosciuto questi due ragazzi perbene e le loro famiglie: ho percepito il sostegno incondizionato agli atleti, unità, orgoglio, grande serenità e semplicità. Nel nostro territorio ci sono tanti giovani e giovanissimi che praticano il canottaggio e che si ispirano a questi campioni. Hanno dimostrato che con il sacrificio, lo spirito di squadra e la passione si possono raggiungere risultati straordinari. A loro - conclude il sindaco - va l'applauso e la simpatia della nostra comunità e un grande in bocca al lupo per il prosieguo della carriera. Terracina sarà sempre casa di Matteo Lodo e Simone Venier".