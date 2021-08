Prima finale in carriera in un torneo Challenger per il tennista di Latina, Giulio Zeppieri. Ancora una volta è stato il terzo set a premiare la caparbietà del giocatore pontino, abile a rimontare, così com'era accaduto in semifinale, il cinese Tseng: 3/6 6/2 6/3 il punteggio finale maturato in un'ora e quarantadue minuti di gioco.

Davvero un grandissimo torneo quello che Zeppieri sta disputando a Barletta sulla terra rossa, finalmente il pupillo di coach Melaranci sta mettendo in mostra quel tennis aggressivo che noi tutti conosciamo e che negli ultimi tempi gli Stati dando ragione. Ora andrà a caccia della sua prima vittoria in un Challenger, ma con la vittoria odierna ha raggiunto la 281esima posizione del ranking ATP, suo best ranking