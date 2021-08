Alle 20.48 di una domenica di fine agosto, al termine di una finale durata un'ora e trentasette minuti, Giulio Zeppieri vinse il suo primo torneo Challenger Atp della carriera, superando in finale il connazionale Flavio Cobolli con il punteggio di 6/1 3/6 6/3. Una vittoria meritata, costruita con certosina pazienza e con intelligenza. Il tennista pontino mette, dunque, le mani sull'Open Città della Disfida, un torneo dotato di un montepremi di 42.820 euro, incamerando gli ottanta punti del vincitore che questa mattina gli regaleranno il best ranking in classifica. Una iniezione di fiducia importante per il tennista di Latina, che negli ultimi tornei aveva dimostrato di essere tornato in fiducia con il proprio gioco. A Barletta, lo speriamo, il primo capitolo di un nuovo libro tennistico.