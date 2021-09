I gironi di Coppa Italia - Girone A: Brescia, Rari Nantes Salerno, Quinto. Girone B: Anzio Waterpolis, Posillipo, Pro Recco, Roma Nuoto. Girone C: Trieste, Savona, Waterpolo Milano.

Profumo di grandissima pallanuoto nel nuovissimo Stadio del Nuovo, certificato internazionale, di Anzio. La Coppa Italia, quella d'autore osiamo dire, sbarcherà nella città neroniana per un girone preliminare di altissimo livello.

