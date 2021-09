Domani alle ore 18 sarà partita vera per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket che farà il suo esordio nella Superlega e, quindi, di fatto in questa nuova stagione, andando a far visita all'Eurobasket Roma al "Pala Avenali" con palla a due alle ore 18.

In tutto questo, lo statunitense Terry Henderson Jr. è arrivato dagli Stati Uniti e dopo essersi sottoposto alle visite mediche di routine, dal pomeriggio di martedì si è unito al gruppo squadra della Benacquista Assicurazioni Latina Basket, per potersi allenare al completo sarà necessario attendere, però, anche il rientro di Aristide Mouaha, previsto a breve.

Sempre nel pomeriggio di martedì, sul parquet del PalaBianchini, gli uomini guidati da coach Franco Gramenzi hanno disputato il secondo scrimmage stagionale a porte chiuse, ricevendo la compagine della Virtus Cassino. La gara si è svolta su quattro tempi da 10 minuti ognuno, con il punteggio azzerato a ogni quarto ed è stato un test utile per consentire agli atleti di incrementare la loro conoscenza sul rettangolo di gioco e iniziare l'inserimento di Henderson mostrandogli i primi schemi di gioco.