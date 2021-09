Prima uscita stagionale della Top Volley Cisterna e prime utili indicazioni, direttamente dal terreno amico del palazzetto dello sport di via delle Province, per il tecnico Fabio Soli.

Per carità, di questi tempi il punteggio finale lascia il tempo che trova, ma per la cronaca, ieri sera, la Top Volley Cisterna ha superato 4-0 l'Ismea Aversa, squadra che milita nel campionato di A3, nel primo allenamento congiunto di questa stagione, ad un mese esatto dall'inizio de campionato.

Un test utile al tecnico Fabio Soli per cominciare a capire di che pasta è fatta la sua squadra, che l'allenatore sta plasmando a sua immagine e somiglianza.

«Il risultato, lo sapete meglio di me, lascia il tempo che trova – ha tenuto a precisare lo stesso allenatore a fine partita – Una cosa è certa: a questo punto della preparazione, abbiamo tanto bisogno di giocare, di stare insieme in campo. Mancano ancora alcuni elementi, ma ho visto cose positive, come per esempio la prima linea ed il muro, ed altre sulle quali inevitabilmente bisognerà lavorare, vedi per esempio la battuta. Sapevo che dopo i carichi di lavoro di queste prime settimane – ha spiegato lo stesso allenatore – la squadra avrebbe accusato qualcosa soprattutto dal punto di vista delle tenuta e, dunque, della lucidità nel gioco, ma ci sta ed è normale. Questa è una squadra che ha grossi margini di miglioramento, che offre sicuramente garanzie per l'immediato futuro. Ad un mese dall'inizio del campionato, è quello che mi aspettavo anche perché, lo ripeto, dobbiamo giocare e stare più tempo in campo e con il passare dei giorni, con gli altri allenamenti congiunti, lo faremo. Poi una volta tutti insieme, problemi che hanno un po' tutte le squadre in questo momento, sapremo fare sicuramente meglio».

La Top Volley Cisterna ha superato 4-0 l'Ismea Aversa con parziali di 25-20, 25-23, 25-23 e 25-21. Un test attendibile sino ad un certo punto, ma che serviva al tecnico Fabio Soli per rompere il ghiaccio anche dal punto di vista della tenuta in campo.

IL TABELLINO

Top Volley Cisterna-Ismea Aversa 4-0 (25-29; 25-23; 25-23; 25-21)

Top Volley Cisterna: Zingel 15, Dirlic, Cavaccini (L), Maar 11, Parodi ne, Picchio (L) ne, Bossi 6, Baranowicz 2, Szwarc 21, Raffaelli 17. All: Soli.

Ismea Aversa: Morelli 16, Trillini 6, Cuti, Calitri (L), Di Meo (L) ne, Putini 1, Starace 8, Corrieri, Sacripanti 9, Diana 3, Schioppa ne, Simonelli ne, Bonina 10, Dall Agnol 3. All: Tomasello.

Note: Top Volley Cisterna: ace 5, err.batt. 17, ric.prf 37%, atta. 53%, muri 15. Ismea Aversa: ace 2, err.batt. 17, ric,prf 31%, att. 45%, muri 4.