Inizia nel migliore dei modi la nuova stagione per la Benacquista Assicurazioni capace, ieri sera, di violare il "Pala Avenali" e di battere (69-75 il finale) l'Atlante Eurobasket Roma nel primo match di Supercoppa. Il tutto al termine di una partita che Latina, nell'ultimo periodo, si è complicata oltremodo con un parziale di 14-0 per i padroni di casa che, di fatto, non solo aveva rimesso in corsa i ragazzi di Pilot, ma gli aveva fatto pregustare la clamorosa vittoria.

IL TABELLINO

Eurobasket-Latina Basket 69-75 (17-19; 16-22; 17-20; 19-14)

Atlente Eurobasket Roma: Pavone ne, Romeo 7, Leonetti ne, Santini 2, Hill 4, Viglianisi 6, Quarta ne, Cicchetti 11, Schina, Tomasello 4, Davis 19, Pepe 16. Coach: Pilot.

Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Durante 3, Passera 4, Veronesi ne, Henderson 26, Bozzetto 4, Radonjic 8, Fall 17, Ambrosin 2, Dambrauskas 11, Donati ne. Bagni ne. Coach Gramenzi. Vice Di Manno. Assistente Tricarico.

Arbitri: Moretti di Marsciano (PG), D'Amato di Tivoli (RM), Salustri di Roma