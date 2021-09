Latina-Scafat 67-i82 (11-21; 18-16; 20-24; 18-21)

Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Durante 2, Passera 4, Veronesi 5, Mouaha 12, Henderson 16, Bozzetto 8, Radonjic 7, Fall 8, Ambrosin 5, Dambrauskas ne, Donati. Bagni ne. Coach: Gramenzi. Vice: Di Manno. Assistente: Tricarico.

Givova Scafati: Daniel 9, Monaldi 16, Clarke 10, Raucci, Rossato, De Laurentis 4, Ambrosin 10, Ikangi 11, Cucci 3, Costa ne, Parravicini 2. Coach: Rossi. Assistente: Nanni.

Arbitri Valleriani di Ferentino (FR), Ciaglia di Caserta, Longobucco di Ciampino (RM)

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket, priva di Dambrauskas infortunatosi al piede destro durante l'ultimo allenamento, cede alla Givova Scafati dopo essere stata in partita sino a metà del terzo quarto di gioco. Con le rotazioni limitate, la gara alla lunga ha preso una brutta piega e per Scafati, nell'ultimo quarto, è stato un gioco da ragazzi mettere in "ghiaccio" il match con un punteggio sin troppo duro per una squadra, quella pontina, che lo ripetiamo aveva tenuto bene il campo sino al terzo periodo: 67-82 il finale.