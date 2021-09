Quella di sabato è stata una giornata storica per pallanuoto di Anzio. La neopromossa Anzio Waterpolis, infatti, è giunta seconda nel giorno B della Coppa Italia edizione 2021/22 e si è qualificata per la seconda fase (unica laziale qualificata). Eppure la giornata di sabato non era iniziata nel migliore dei modi. La corazzata Pro Recco, infatti, finiva per stritolare i neroniani (5-23 il risultato della partita mattutina e 12-7 il punteggio a favore dei liguri nella partita inaugurale contro il Posillipo del venerdì sera) chiudendo a punteggio pieno il girone, con qualificazione acquisita. Dunque contro i campani è stata partita del dentro o fuori ed i ragazzi di Tofani non hanno deluso le aspettative tirando fuori gli attributi e finendo con il battere un pezzo di storia della pallanuoto italiana:

IL TABELLINO

Anzio Waterpolis - Posillipo 7-6 (3-2; 1-0; 2-2; 1-2)

ANZIO Waterpolis: Antonini, Siani, Gandini (1), Di Rocco (2), Giorgetti (1), Grossi, Fratarcangeli (1), Mironov, Lapenna (2), Agostini, Casasola, Presciutti, Vassallo. All.Tofani.

Posillipo: Pizzo, Iodice, Lanfranco M (1), Aiello, Picca, Briganti, Tikac, Lanfranco J (2), Scalzone, Di Martire (2+1R), Cali', Savoia, Spinelli. All Brancaccio.

Arbitri: Severo e Nicolosi.

Note: Usciti per limite di falli Mironov (A), Agostini, M. Lanfranco (P) e Scalzone (P) nel quarto tempo. Nel 1T, Vassallo para rigore su Di Martire. Nel 2T Pizzo (P) para rigore su Gandini.