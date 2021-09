Un'altra pedina per coach Gramenzi. Nella serata di ieri, infatti, la Benacquista Assicurazioni Latina Basket ha ufficializzato l'accordo con Gabriele Spizzichini, che già ieri pomeriggio si è unito alla squadra per prendere parte al suo primo allenamento in maglia nerazzurra.

Playmaker/guardia classe 1992, 84 kg per 196 cm di altezza arriva a Latina per dare consistenza al roster, anche in considerazione dell'infortunio occorso a Paulius Dambrauskas, che non potrà sicuramente far parte delle rotazioni della Benacquista per i primi incontri della regular season in partenza il prossimo 3 ottobre.

Gabriele è reduce da due stagioni in Sicilia, dove ha vestito la maglia di Trapani in Serie A2, categoria che l'atleta romano conosce molto bene, avendo militato precedentemente anche con Tortona e Scafati, per citarne alcune, oltre all'esperienza vissuta da giovanissimo nella massima serie con la blasonata Virtus Bologna. Non ha mai giocato insieme a nessuno dei suoi nuovi compagni di squadra, ma li ha conosciuti tutti come avversari, ed è proprio da avversario che in tante occasioni ha calcato il parquet del PalaBianchini che oggi, invece, lo accoglie diventando la sua nuova "casa cestistica".