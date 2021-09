Davide Tizzano e Romano Battisti, una domenica mattina sul meraviglioso bacino del lago di Paola a Sabaudia. Insieme, in doppio, per remare e divertirsi e, a quanto è dato sapere, far divertire chi, di prima mattina, era lì a farsi rapire da un posto meraviglioso. Tre medaglie olimpiche in due, gli ori di Davide a Seul nel 1988 con il quattro di coppia e ad Atlanta nel 1996 in doppio, la stessa barca sulla quale Romano ha portato a casa, nel 2012 a Londra, uno splendido argento. Poi l'esperienza all'America's Cup, con Tizzano vincitore della Louis Vuitton Cup nel 1992 a San Diego con il Moro di Venezia e Romano della Prada Cup con Luna Rossa.ad Auckland in Nuova Zelanda nella primavera scorsa. Tanta roba, come dicono quelli bravi, per essere una domenica mattina di fine settembre all'ombra della Maga