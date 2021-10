Latina-Verona 61-60 (21-10; 16-23; 15-12; 7-15)

Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Durante, Passera 5, Veronesi 2, Mouaha 12, Henderson 15, Bozzetto 3, Radonjic 6, Fall 9, Ambrosin, Spizzichini 9. Coach Gramenzi. Vice Di Manno. Assistente Tricarico.

Tezenis Scaligera Verona: Adobah ne, Caroti 1, Nikolic 2, Candussi 7, Nonkovic ne, Rosselli 5, Pini 3, Anderson 20, Penna, Udom 16. Grant 6. Coach Ramagli. Vice Bonacina. Assistente Gallea.

Arbitri Rudellat di Nuoro, Capurro di Reggio di Calabria, Praticò di Reggio di Calabria

Esordio più sofferto ma, alla fine, più bello non ci poteva essere per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket, capace di portare a casa vittoriosamente una partita incredibile contro la Tzenis Scaligera Verona: 61-60 il finale in favore del quintetto di Gramenzi. La squadra del capoluogo ha saputo tenere botta sino alla fine contro una delle "corazzate" del girone "Rosso" di questo campionato di A2 maschile di basket e, alla fine, la costanza e la voglia di portare a casa i primi due punti di questa nuova stagione, ha finito per premiare il quintetto pontino.