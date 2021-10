Ravenna-Latina 75-66 (18-21; 20-16; 19-17; 18-12) Orasì Ravenna: Tilghman19, Berdini 2, Cinciarini 11, Gazzotti 2, Arnaldo, Laghi ne, Denegri 11, Giovannelli ne, Sullivan 11, Oxilia 8, Ciadini ne, Simioni 10. Coach Lotesoriere. Vice Zambelli. Assistente Villani. Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Durante, Passera 1, Veronesi, Mouaha 12, Henderson 19, Bozzetto 5, Radonjic 13, Fall 11, Ambrosin, Spizzichini 5. Coach Gramenzi. Vice Di Manno. Assistente Tricarico. Arbitri: Tirozzi di Bologna, Nuara di Treviso, Spessot di Romans D'Isonzo (GO). La Benacquista Assicurazioni Latina Basket regge bene l'urto cotro Ravenna, tenendo testa ai romagnoli sino al termine del terzo quarto di gioco. Lo sciagurato avvio del quarto ed ultimo periodo, con un parziale di 7-0 metteva, di fatto, un gap importante tra i padroni di casa e il quintetto di Gramenzi. Vantaggio sul quale Ravenna costruiva, poi, la sua vittoria: 75-66 il finale.

