Perugia-Cisterna 3-0 (25-22; 25-18; 25-23)

Sir Safety Conad Perugia: Anderson 9, Ricci(ne), Dardzans (ne), Travica, Ter Horst 1, Giannelli 2, Russo (L), Rychlicki 10, Leon 13, Piccinelli (ne), Solè 10, Colaci (L), Plotnytski 2, Mengozzi 7. All.: Grbic

Top Volley Cisterna: Zingel 6, Cavaccini (L), Giani (ne), Maar 11, Parodi (ne), Rinaldi 3, Picchio (L), Bossi 4, Baranowicz 1, Krick, Szwarc 17, Raffaelli 5. All.: Soli.

Note: Sir Safety Conad Perugia: ace 5, err.batt. 12, ric.prf. 35%, att. 52%, muri 9. Top Volley Cisterna: ace 0, err.batt. 14, ric.prf. 23%, att. 46%, muri 4.

Inizia con una sconfitta, peraltro preventivata, il campionato della Top Volley Cisterna che ieri sera ha esordito in Superlega perdendo 3-0 a Perugia contro la Sir Safety Conad, una delle favorite alla vittoria finale e squadra tra le più candidate anche in Europa.