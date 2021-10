Durante la presentazione ufficiale della Benacquista Assicurazioni Latina Basket il rieletto sindaco della città di Latina, Damiano Coletta ha fatto una promessa al presidente, il Commendatore Lucio Benacquista e a tutta la famiglia è la società: "E' arrivato il momento che questa città possa regalare e regalarsi un nuovo impianto. Mi impegnerò personalmente affinché questa cosa si possa realizzare per il bene dello sport a Latina. I tempi perché questo accada sono maturi e sarà mio dovere portare avanti questa cosa"

