«Per noi - commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l'assessore allo Sport Fabrizio Macaro – è un grande onore ospitare questo importante appuntamento sportivo. La cerimonia organizzata dal Coni rappresenta l'inizio di un percorso che metterà la città sotto i riflettori nazionali per eventi e competizioni con benefici, oltre che sul mondo sportivo, sui flussi turistici e sulla promozione della città. Un sentito ringraziamento al Coni, nella persona del presidente del comitato regionale Riccardo Viola, al Parco e a tutti coloro che ogni giorno lavorano con passione e buona volontà per promuovere lo sport e tutto ciò che esso rappresenta».

La decisione del Coni di organizzare a Fondi la prestigiosa cerimonia è motivo di grande orgoglio per l'intera città, di recente nominata dall'Aces "European City of Sport 2023".

