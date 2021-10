Verona-Cisterna 1-3 (20-25; 27-29; 25-19; 21-25)

Verona Volley: Aguenier 4, Cortesia 1, Magalini (ne), Vieira (ne), Asparuhov 15, Mozic 29, Nikolic (ne), Jensen 11, Spirito 1, Qafarena 4, Wounembaina, Zanotti 3, Donati (L), Bonami (L). All.: Stoytchev

Top Volley Cisterna: Zingel 11, Cavaccini (L), Giani (ne), Maar 15, Rinaldi 1, Picchio (L), Bossi 7, Baranowicz 2, Szwarc 22, Raffaelli 11. All.: Soli.

Arbitri: Cerra-Puecher

Note Note: Verona Volley: ace 2, err.batt. 20, ric.prf. 29%, att. 52%, muri 3. Top Volley Cisterna: ace 2, err.batt. 13, ric.prf. 27%, att. 51%, muri 13.

Il primo acuto della Top Volley Cisterna in questa Superlega 2021-2022 arriva a Verona, nella terra di Romeo e Giulietta. Una vittoria di assoluto valore, centrata con autorità dalla squadra di Fabio Soli, capace di reggere bene l'urto sia nel secondo set che dopo aver perso il terzo. Tre punti di vitale importanza in vista della sosta forzata di mercoledì e della sfida di domenica prossima in casa contro la Tonno Callipo Vibo Valentia. Szwarc, con 22 punti, il vero mattatore in casa pontina.