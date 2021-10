Latina Basket-Eurobasket 59-64 (18-14; 7-17; 8-13; 26-20)

Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Durante 3, Passera 5, Veronesi 3, Mouaha 4, Henderson 19, Bozzetto 4, Radonjic 5, Fall 14, Spizzichini, Ambrosin 2. Coach Gramenzi. Vice Di Manno. Assistente Tricarico.

Atlante Eurobasket Roma: Quarta, Hill12, Fanti 9, Viglianisi 4, Molinaro 2, Baldasso 3, Cicchetti 6, Schina 1, Davis 10, Pepe 17. Coach Pilot. Assistente Crosariol. Assistente Zanchi.

Arbitri: Maschio di Firenze, Pazzaglia di Pesaro, Miniati di Firenze.

Quarta sconfitta consecutiva per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket colpevole, ieri sera, di essersi letteralmente assentata per due quarti di gioco, il secondo e terzo, regalando di fatto una vittoria all'Atlante Eurobasket Roma che, in chiave salvezza, potrebbe davvero valere doppio anche se siamo soltanto alla quinta giornata di andata. Resta quel "non pervenuto" di due tempi che, purtroppo solo in parte, è stato "soffocato" nello slancio d'orgoglio nell'ultimo periodo di gioco: 59-64 il finale.