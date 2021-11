Una vittoria scacciacrisi che porta la firma di tre giocatori: Henderson, Mouaha e il nuovo arrivato Lautier-Ogunleye. Insieme hanno spinto, è proprio il caso di dirlo, la Benacquista Assicurazioni Latina Basket verso quel successo atteso dalla prima di campionato. Ferrara ha provato a mettere il bastone fra le ruote a Latina, ma a differenza di altre volte, l'ultimo quarto di gioco di ieri sera, è stato a dir poco devastante per i nerazzurri: 83-70 il finale e due punti di vitale importanza per la classifica.

IL TABELLINO

Latina Basket-Ferrara 83-70 (25-21; 19-20; 13-19; 26-10)

Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Durante, Lautier-Ogunleye 15, Passera 4, Veronesi 4, Mouaha 22, Henderson 23, Bozzetto 2, Radonjic 7, Fall 4, Spizzichini, Ambrosin 2. Coach Gramenzi. Vice Di Manno. Assistente Tricarico.

Top Secret Ferrara: Mayfield 14, Pacher 12, Vencato 4, Fantoni 3, Fabi ne, Petrovic 2, Vildera 17, Panni 3, Filoni 15, Manfrini. Coach Leka. Assistente Allenatore Carretto, Assistente Allenatore Maione.

Arbitri: Radaelli di Rho (MI), Pellicani di Ronchi dei Legionari (GO), Giovannetti di Rivoli (TO).